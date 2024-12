नई दिल्लीः हमास चीफ की मौत के पांच महीने बाद इजरायल ने मंगलवार को स्वीकार किया कि उसने इस्माइल हनीयेह की हत्या की है। इसके साथ ही उसने यमन में हूथी विद्रोहियों के नेतृत्व को नष्ट करने की चेतावनी भी दी है। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ के हवाले से कहा कि हम हूथियों पर कड़ा प्रहार करेंगे। हम उनके नेतृत्व को नष्ट कर देंगे – जैसा हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हनीयेह, सिनवार और नसरल्लाह के साथ किया, हम होदेदा और सना में भी ऐसा ही करेंगे।

इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने अपने बयान में आगे कहा, “जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा।”

In the first public admission to eliminating Hamas leader Ismail Haniyeh, Israeli Defense Minister Israel Katz says: “We will severely cripple the Houthis, damage their strategic infrastructure and decapitate their leaders – just as we did to Haniyeh, Sinwar and Nasrallah in… pic.twitter.com/VVEh0Rqx86

