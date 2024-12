नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अफगानी लड़ाके डूरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में घुस गए हैं और उनकी चौकियों पर गोले-बारूद की बरसात कर दी है। इन सबके बीच खबर आई है कि तहरीकए-ए-तालिबान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है। इस मामले में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सफाई दी गई है।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी चौकी पर टीटीपी का कब्ज़ा दिखाया जा रहा है। TTP ने खुद ही ये वीडियो जारी की है। पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर सफाई दी है कि सेना की इस चौकी को हमले से कुछ समय पहले ही खाली कर दिया गया था। यहां से सैन्यकर्मी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। इतना ही नहीं उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में भी सैन्यकर्मी अपने चौकियों से हटा दिए गए हैं।

🔴 #BREAKING New viral videos of Pakistani Taliban taking over a military checkpost in #Bajaur. Such repeated failures happen mainly because #PakistanArmy is too busy playing politics & oppressing citizens of the country while not doing its actual job on the borders of Pakistan pic.twitter.com/7vt2KzCEHq

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) December 30, 2024