नई दिल्ली: गाजा युद्ध विराम के बाद, हमास ने उन तीन महिला बंधकों के नाम जारी किए हैं, जिन्हें वह रविवार को रिहा करने की योजना बना रहा है। इस घोषणा से संघर्ष विराम के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त हो गया। हमास ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह इजरायल के साथ युद्ध विराम के तहत रोमी गोनेन, एमिली दमारी और डोरोन स्टीनब्रेचर को रिहा करेगा।

इजरायल ने बताया कि गाजा में युद्ध विराम स्थानीय समयानुसार सुबह 11:15 बजे प्रभावी हुआ, जबकि इसे सुबह 8:30 बजे लागू होना था। हमास द्वारा बंधकों की सूची न जारी किए जाने के कारण इसमें करीब तीन घंटे की देरी हुई। जैसे ही युद्ध विराम प्रभावी हुआ, जंग प्रभावित क्षेत्रों में जश्न मनाया गया और कई फिलिस्तीन निवासी अपने घरों की ओर लौटने लगे।

1. डोरोन स्टीनब्रेचर (31 वर्ष) इजरायल में एक पशु चिकित्सा नर्स हैं। वह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान गाजा के अपने अपार्टमेंट में थीं।

2. एमिली दमारी (28 वर्ष) के पास ब्रिटेन और इजरायल की दोहरी नागरिकता है। वह किबुत्ज़ कफ़र अज़ा से बंधक बनाई गईं थीं। हालांकि, उनके साथ अन्य बंधकों को पिछले नवंबर में रिहा किया गया था।

3. रोमी गोनेन (24 वर्ष) को हमास के आतंकवादियों ने सुपरनोवा फेस्टिवल से भागने की कोशिश करते वक्त पकड़ा था, जब हमास ने इस फेस्टिवल पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिकों की जान गई थी।

