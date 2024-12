जिस देश ने दिलाई आजादी उसी को बनाया दुश्मन नंबर 1, बांग्लादेशी नेताओं ने जलाई भारत की साड़ियां

नई दिल्ली। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भागने के बाद से वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर है। कट्टरपंथी मुस्लिम घरों में घुसकर महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। हिन्दुओं को मारा जा रहा है। मंदिर निशाने पर हैं। वहां रह रहे हिन्दू बाहर निकलने पर पहनावा तक बदल ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश ने जिस देश के बदौलत आजादी हासिल की, उसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के युक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने राजधानी ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला दिया। साथ ही भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। रिजवी ने त्रिपुरा स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग में तोड़फोड़ और बांग्लादेशी झंडे के अपमान के खिलाफ किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे ध्वज का अपमान किया है, हम उससे सामान नहीं खरीदेंगे। हमारी माताएं-बहनें भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी।

#BNP Senior Joint Secretary General Adv. Ruhul Kabir Rizvi has called for #BoycottIndianProducts and encouraging the use of domestic products.

In protest against the attack on the #Bangladesh Assistant High Commission in northern #India‘s Agartala and the insulting of the… pic.twitter.com/U2mQ5KguX2

