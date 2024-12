नई दिल्ली : भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से क्रिसमस के मौके पर धरती पर सभी को बधाई दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विलियम्स और उनके साथी यात्री सांता क्लॉज की टोपी पहने नजर आ रहे हैं।

सुनीता विलियम्स इस बार अपनी टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रिसमस मना रही हैं। उन्होंने वीडियो में बताया कि वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हुए भी इस खास दिन को मना रही हैं। वीडियो में विलियम्स के साथ छह और साथी अंतरिक्ष यात्री भी नजर आए, जो एक छोटे से क्रिसमस ट्री के पास खड़े थे।

To everyone on Earth, Merry Christmas from our @NASA_Astronauts aboard the International @Space_Station. pic.twitter.com/GoOZjXJYLP

— NASA (@NASA) December 23, 2024