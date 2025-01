नई दिल्ली: स्पेसएक्स के नए स्टारशिप रॉकेट बूस्टर में लॉन्च के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ है। स्पेसएक्स ने गुरुवार को अपनी नवीनतम परीक्षण उड़ान में अपना स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरने के बाद ही अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया। एलन मस्क ने इस धमाके का वीडियो शेयर किया है.

एलन मस्क की कंपनी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरिक्ष यान के छह इंजन एक-एक करके बंद हो गए और केवल 8 1/2 मिनट की उड़ान के बाद इसका संपर्क टूट गया. बता दें कि अंतरिक्ष यान को पिछली परीक्षण उड़ानों की तरह, दुनिया भर में एक करीबी लूप पर टेक्सास से मैक्सिको की खाड़ी तक उड़ान भरनी थी. स्पेसएक्स ने अपने प्रक्षेपण के लिए 10 डमी उपग्रहों के एक पैकेट के साथ अभ्यास किया था. इसके बावजूद उड़ान सफल नहीं हो सकी. स्पेसएक्स के इस नए और उन्नत अंतरिक्ष यान की यह पहली उड़ान थी। यह स्टारशिप रॉकेट का 7वां परीक्षण था, जो पूरी तरह सफल नहीं रहा.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025