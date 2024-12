नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कुवैत पहुंचे है । इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी खाड़ी देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत पहुंचने के बाद वहां रह रहे प्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है. एक भारतीय प्रवासी ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा प्रदर्शन देखा. यह बहुत गर्व का क्षण है. यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है. अपनी पूरी टीम की ओर से हम प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं. उन्होंने हमसे हमारे नाम पूछे. हम बहुत खुश हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reaches Kuwait for a 2-day visit at the invitation of Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of Kuwait.

This is the first visit of an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years.

