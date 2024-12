चिन्मय दास का केस लड़ा तो अदालत में ही गाड़ देंगे! बांग्लादेश में मुस्लिम वकीलों के ऐलान से घर में दुबके हिंदू अधिवक्ता

नई दिल्ली। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भागने के बाद से वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर है। कट्टरपंथी मुस्लिम घरों में घुसकर महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। हिन्दुओं को मारा जा रहा है। मंदिर निशाने पर हैं। सरकार ने इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से जेल में बंद कर रखा है। वहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब है कि चिन्मय दास को वकील तक नहीं मिल रहा।

मंगलवार को चिन्मय दास की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उनके पक्ष से कोई भी वकील नहीं आया। इस कारण चिन्मय दास 1 महीने और जेल में ही रहेंगे। अदालत से बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई वकील चिन्मय दास का केस लेता है तो उसे अदालत में ही मार दिया जाएगा। वकीलों का झुंड आकर बाहर कहता है कि किसी ने हिम्मत की तो हम उसे अदालत में ही लटका देंगे।

“And anyone who dares to appear for Chinmoy Das must be thrashed in this court building”

Open threat of violence by those who are supposed to uphold law in #Bangladesh

No wonder no lawyer (Hindu or otherwise) dared to appear for #ChinmoyKrishnaDas today https://t.co/8fcGrBdOrK pic.twitter.com/OwQPvvkGZB

— Indrajit Kundu | ইন্দ্রজিৎ (@iindrojit) December 3, 2024