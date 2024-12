धू-धू कर जली हिंदू महिलाएं…मुस्लिम भीड़ ने मचाया ऐसा आतंक फिर सिर उठाकर नहीं चल सके सनातनी

Babri Masjid Demolition Anniversary: आज बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों उमड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। 6 दिसंबर को जहां हिन्दू शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं तो वहीं मुस्लिम इसे काले दिवस के तौर पर। बाबरी मस्जिद गिरने से दुनिया के मुस्लिम देशों में रह रहे हिन्दुओं की स्थिति ख़राब हो गई। खासकर पाकिस्तान-बांग्लादेश में महिलाओं-बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया।

पाकिस्तान में मुसलमानों ने दर्जनों हिंदू मंदिरों और घरों पर हमला करके उन्हें तोड़ दिया था। उनमें से कुछ को बहाल कर दिया गया, जबकि कई को ध्वस्त कर दिया गया और दुकानों और मदरसों आदि में परिवर्तित कर दिया गया। भारत में हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद पर हमले के प्रतिशोध में बलूचिस्तान में गुस्साई मुस्लिम भीड़ ने पांच हिंदू बच्चों और महिलाओं को जिंदा जला दिया।

🧵Tomorrow is 06 December:

On this day 32 years ago in 1992, when Hindus in India attacked the Babri Mosque, Muslims in Pakistan reacted by attacking & razing dozens of Hindu temples & home. A few of them were restored, while many were demolished & converted into shops &… pic.twitter.com/fvfpNP5JhW

