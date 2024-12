सत्ता में अंधे यूनुस ने कर दी बड़ी गलती; पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बताया अपने देश का हिस्सा

नई दिल्ली: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ‘सलाहकार’ के तौर पर काम कर रहे महफूज आलम ने 16 दिसंबर 1971 के विजय दिवस के मौके पर भारत के खिलाफ विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। विजय दिवस बांग्लादेश के आजादी में पाकिस्तानी सेना पर बांग्लादेशी सेना की जीत का प्रतीक है। इसी दिन महफूज ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था।

पोस्ट में महफूज आलम ने एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। विवाद बढ़ने के बाद महफूज ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी।

महफूज आलम ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के लोगों की संस्कृति एक जैसी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत की ऊंची जातियों और ‘हिंदू कट्टरपंथियों’ के रवैये के कारण पूर्वी पाकिस्तान बना। महफूज ने अपनी पोस्ट में 1975 और 2024 की घटनाओं को दोहराने की जरूरत बताई।

Mahfuj Alam, special aide to Dr. #Yunus and Advisor of Interim Govt made a Facebook post this morning in which he talked of annexing some of India’s eastern and northeastern territories (see the map shared by him).

He alleged that #India maintains a “contain” and “ghettoize”… pic.twitter.com/nkvDVzRDRQ

— Bangladesh Watch (@bdwatch2024) December 17, 2024