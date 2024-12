90 KM की स्पीड से चल रही हवाएं, ‘फेंगल’ तूफान ने ली कई लोगों की जान, वीडियो देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

नई दिल्ली: देश में चक्रवाती तूफान फेंगल ने दस्तक दे दी है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं. तमिलनाडु और पुडुचेरी पर तूफान मंडरा रहा है, जिससे भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है. दोनों राज्यों में तूफान का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. अगले 3-4 दिनों में तूफान कमजोर हो जाएगा. इसे लेकर आईएमडी ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी. इन वीडियो में देखिए उष्णकटिबंधीय तूफान का कहर.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पुडुचेरी शहर में चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण भारी बारिश हो रही है, जहां रविवार को 48.4 सेमी बारिश दर्ज की गई. 1995-2024 के दौरान पिछले 30 वर्षों में 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में आसमान काले बादलों से ढका हुआ है. तमिलनाडु और पुडुचेरी के चेन्नई और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिससे सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया. सामान्य जनजीवन के साथ-साथ बसें, ट्रेनें और उड़ानें भी प्रभावित हुईं. बचाव दल ने तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. पुडुचेरी के कुछ इलाकों में बारिश के पानी का स्तर 5 फीट तक पहुंच गया था, जिसमें फंसे लोगों को बचाया गया.

CYCLONE FENGAL FELL LIKE A PERIL UPON INDIA’S EASTERN GHATS WITH HIGH WINDS & HEAVY RAIN DEVASTATING THE LAND⚡️🌪⛈️

Tragic images are out from Chennai & surrounding areas with roads flooded & lives stopped.#Cyclone #CycloneAlert #Fengal#FengalCyclone #chennairain #FengalStorm pic.twitter.com/ftx4w9m1yS

