दिल्ली में बारिश ने किया मौसम चिल्ड, IMD ने दी कोहरे और तूफान की चेतावनी

नई दिल्ली: दिल्ली में शुक्रवार (27 दिसंबर) तड़के हुई भारी बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अब दिल्ली वालों को बारिश, धुंध और कोहरे की तिहरी मार झेलनी पड़ रही है. शुक्रवार की सुबह हुई तेज बारिश से कनकनी भी बढ़ गयी है. IMD ने आने वाले दिनों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है. रविवार को घने कोहरे की भविष्यवाणी करते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश जारी है. IMD ने दिल्ली NCR के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में दिल्ली में घने कोहरे और कंपकंपाती ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes several parts of the National Capital in the wee hours today.

(Visuals from Moti Lal Nehru Marg) pic.twitter.com/W5t0WgIg7m

— ANI (@ANI) December 26, 2024