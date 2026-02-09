Live

Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! कश्मीर से दिल्ली तक 24 घंटे में बदलेगा मौसम, जानिये किन राज्यों में होगी बारिश

🕒 Updated: February 9, 2026 06:51:10 AM IST

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर कुछ कम हुआ है. सुबह और शाम ठंड के बीच दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है. ऐसे में क्या ठंड की विदाई  शुरू हो गई है? इस सवाल के जवाब में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि देश की राजधानी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सर्दी दोबारा लौट सकती है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पहाड़ों पर सोमवार (9 फरवरी) और मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना है. ऐसे में पहाड़ों पर फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा. इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक मौसम बदल जाएगा. जम्मू-कश्मीर के घाटी वाले इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है. पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के चलते मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरेगा. इसके साथ ही शीतलहर के चलने से ठंड  में बढ़ोतरी होगी. सप्ताह के मध्य में यानी मंगलवार-बुधवार तक पहाड़ों पर मौसम में आए बदलाव का असर दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों पर पड़ेगा. IMD के मुताबिक, मौसम में आए बदलाव के बाद ठंड का यह असर लोगों को अगले कई दिनों तक सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में सोमवार (09 फरवरी, 2026) को मौसम साफ रहने का अलर्ट है. इसका मतलब धूप निकलेगी, लेकिन सोमवार से पहाड़ों पर बदलने वाले मौसम के आंशिक प्रभाव से कहीं-कहीं बादल छाए रह सकते हैं. वहीं, मैदानों में बारिश का अलर्ट नहीं है. सोमवार (09 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे. 

पहाड़ों पर सोमवार (9 फरवरी) और मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना है. ऐसे में पहाड़ों पर फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा. इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक मौसम बदल जाएगा.
पहाड़ों पर सोमवार (9 फरवरी) और मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की संभावना है. ऐसे में पहाड़ों पर फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा. इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक मौसम बदल जाएगा.
Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE:  मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ठंड जारी रहेगी. सोमवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. सोमवार (09 फरवरी, 2026) के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/ से

Live Updates

  • 06:48 (IST) 09 Feb 2026

    Weather News Live Updates: तापमान में इजाफे ने दिलाई ठंड से राहत

    Weather News Live Updates: देश के कई राज्यों में रविवार (08 फरवरी, 2026) को तापमान में हल्का सा इजाफा होने से ठंड  से थोड़ी राहत मिली है. उत्तर भारत के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है. 

    शहर का नाम न्यूनतम तापमान (8 फरवरी) अधिकतम तापमान ( 8 फरवरी)
    मुंबई 23 °C 30 °C
    दिल्ली 11 °C 24 °C
    जयपुर 11 °C 25 °C
    भोपाल 14 °C 27 °C
    चंडीगढ़ 9 °C 23 °C
    लखनऊ 12 °C 24 °C
    पटना 14 °C 24 °C
    कोलकाता 14 °C 26 °C
    शिमला 2 °C 14 °C
    देहरादून 6 °C 18 °C
    कश्मीर -2 °C 6 °C

  • 06:45 (IST) 09 Feb 2026

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! कश्मीर से दिल्ली तक 24 घंटे में बदलेगा मौसम, जानिये किन राज्यों में होगी बारिश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! कश्मीर से दिल्ली तक 24 घंटे में बदलेगा मौसम, जानिये किन राज्यों में होगी बारिश
Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! कश्मीर से दिल्ली तक 24 घंटे में बदलेगा मौसम, जानिये किन राज्यों में होगी बारिश
Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! कश्मीर से दिल्ली तक 24 घंटे में बदलेगा मौसम, जानिये किन राज्यों में होगी बारिश
Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! कश्मीर से दिल्ली तक 24 घंटे में बदलेगा मौसम, जानिये किन राज्यों में होगी बारिश