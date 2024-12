नई दिल्ली. वन नेशन, वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव बिल आज लोकसभा में पेश हो गया और संक्षिप्त बहस के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेज दिया गया. मोदी सरकार पहले से ही तैयारी बठी थी और गृह मंत्री अमित शाह ने बीच में हस्तक्षेप कर कानून मंंत्री अर्जुन मेघवाल से कहा कि इसे जेपीसी को भेज दिया जाए. इसके लिए 129 संविधान संशोधन बिल पेश किया गया.

विपक्ष ने बिल को रखने के लिए वोटिंग की मांग की. विपक्ष की मांग पर वोटिंग हुई भी जिसमें बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े. बस क्या था विपक्ष खुशी के मारे झूम उठा और आरोप जड़ दिया कि सरकार के पास बिल को पास कराने के लिए वहां मौजूद 461 वोटों में से दो-तिहाई बहुमत यानी 307 की जरूरत थी जिसे सरकार हासिल नहीं कर पाई. इसको लेकर कांग्रेस के सांसद मनिक्कम टैगोर ने एक ट्वीट भी कर दिया और बताया कि सरकार के पास दो तिहाई बहुमत नहीं है .

Two-thirds majority (307) was needed out of the total 461 votes, but the government secured only 263, while the opposition got 198. The ‘One Nation, One Election’ proposal failed to gain two-thirds support. pic.twitter.com/5GIQQ0qY7r

— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) December 17, 2024