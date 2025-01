महाकुंभ में पहुंची सबसे सुंदर साध्वी की असलियत आई सामने, लोग बोले हे महादेव…!

प्रयागराज: महाकुंभ 2025 के पहले दिन सभी का ध्यान खींचने वाली सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया का सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. ये वीडियो भले ही पुराना हो लेकिन इस वीडियो ने हर्षा के पोल खोल दी है. बता दें सबसे सुंदर साध्वी कही जा रही हर्षा की असलियत में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हर्षा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें साध्वी का टैग सोशल मीडिया से मिला है.

बता दें महाकुंभ पहले दिन निरंजनी अखाड़ा की सदस्य हर्षा रिछारिया महाकुंभ में रथ पर सवार होकर पहुंची थी, जहां उन्होंने माथे पर तिलक और फूलों की माला पहन रखी थी। जिसके बाद महाकुंभ में उन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहा गया. इसी के साथ हर्षा ने बताया कि जब उन्होंने आने गुरु जी से संन्यास लेने के बारे में पूछा तो उन्होंने मना दिया। वहीं हर्षा ने महाकुंभ के अनुभव साझा करते हुए कई फोटो और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए है। इन पोस्ट्स के बाद उनके पुराने वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें हर्षा को शॉर्ट ड्रेसेस और वेस्टर्न आउटफिट्स में देखा जा सकता है।

Wow, I think she is the most beautiful #Sanatani Sadhvi in #Prayagraj.#MahaKumbh #niftyCrash #ViralVideo #ShehnaazGill #HCLTech pic.twitter.com/BYAVFFXKD1

