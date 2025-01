नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने गईं स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस स्वाति मालीवाल को ले जाती नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल के तीन दोस्तों ने उनके एक्स अकाउंट पर जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने गईं स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

#WATCH | Delhi: Police detained Rajya Sabha MP Swati Maliwal after she dumped garbage outside AAP national convener Arvind Kejriwal’s residence in protest over cleanliness pic.twitter.com/UJyh56pXWe

— ANI (@ANI) January 30, 2025