पुष्पक एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, आग लगने की अफवाह के बीच 20 लोगों की मौत

मुंबई : महाराष्ट्र के जलगांव में परांदा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की अफवाह के बीच यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से कूद गए। इस दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 20 यात्रियों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चेन पुलिंग की दुर्घटना के बाद दूसरी बार ट्रेन के यात्रियों को कुचला गया।

पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी जबकि कर्नाटक एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली जा रही थी। खबरों के मुताबिक ब्रेक लगाने पर पुष्पक एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकला। इससे यात्रियों में ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। इसके बाद कई यात्री कोच से बाहर कूद गए। रेलवे अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि की है। मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिस जगह यह घटना हुई, वहां शार्प-टर्न था, जिसके कारण ट्रैक पर बैठे यात्रियों को ट्रेन के आने का अहसास नहीं हो सका।

घबराए लोग कोच से कूदने लगे, इनकी संख्या 35 से 40 बताई जा रही है। इन यात्रियों ने यह नहीं देखा कि दूसरी ट्रेन भी आ रही है। नतीजा यह हुआ कि यात्री बैंगलोर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने बताया कि हादसा दोपहर 3.30 से 4 बजे के बीच हुआ। आग लगने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद कुछ लोग ट्रेन से कूद गए। उसी समय सामने से बैंगलोर एक्सप्रेस आ रही थी, जिसने 30 से 35 लोगों को कुचल दिया। कई लोग घायल हो गए हैं। कुछ की मौत भी हो गई है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी दावा किया है कि सामने से आ रही बैंगलोर एक्सप्रेस ने हॉर्न भी नहीं बजाया। अगर हॉर्न बजाया होता तो यात्री सतर्क हो जाते।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पक ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, पुष्पक ट्रेन हादसा बेहद दुखद और हृदय विदारक है। मृतकों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुर्घटना में घायलों को उचित उपचार दिया जाए। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath expresses grief over the Pushpak train accident. He has ordered adequate medical treatment for the injured, also condoled the demise of passengers: Uttar Pradesh CMO

