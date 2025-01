प्रयागराज। हिंदू साधु संतों ने महाकुंभ 2025 में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन इसके बाद भी जिन्हें सनातन में आस्था हैं वो मुसलमान कुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। सनातन के प्रति सब अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगे हुए हैं। इन सबके बीच कामरान नाम के एक मुस्लिम पत्रकार ने संगम में स्नान कर रही हिन्दू महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

कामरान ने महिला का वीडियो अपलोड करके गन्दी-गन्दी बातें लिखी। यूपी पुलिस को जैसे ही मामले के बारे में पता चला तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में उसकी जमकर पिटाई भी हुई है। पत्रकार कामरान अल्वी ने अपने सोशल मीडिया पर न सिर्फ महिला का स्नान करते हुए वीडियो डाला बल्कि हिंदुओं और हिंदू देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। कामरान की हरकत को देखकर अब सोशल मीडिया यूजर्स यहीं कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इन लोगों को दुकान नहीं लगाने दिया वरना ये लोग और गंदगी फैलाते।

Alleged journalist Kamran Alvi arrested by UP Police for uploading videos of Hindu women bathing at Mahakumbh and passing objectionable comments against Hindus and Hindu Deities pic.twitter.com/iivOaT5IIS

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 24, 2025