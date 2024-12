लखनऊ। संभल में मशकूर रजा दादा नामक यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मशकूर रजा दादा पर आरोप है कि उसने संभल CO अनुज चौधरी को फ़ोन करके धमकी दी है। यूट्यूबर अनुज चौधरी इंटरव्यू लेना चाहता था लेकिन अनुज चौधरी बार-बार मना कर रहे थे। इसके बाद शकूर रजा ने उन्हें सीएम योगी और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के नाम से धमकाया। फिर क्या था CO अनुज चौधरी भड़क गए और उन्होंने यूट्यूबर का बिगड़ा हुआ दिमाग सही कर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो में मशकूर रज़ा दादा ने डिप्टी एसपी अनुज चौधरी से कह रहा है कि आप इंटरव्यू तो दो, जिस पर CO कहते हैं कि तू पत्रकार थोड़े न है। एक यूट्यूबर को मैं इंटरव्यू क्यों दूं। इस दौरान वह कहता है कि तुम कहो तो CM आदित्यनाथ से फ़ोन करा दूं या तुम्हारे SP से फिर दोगे इंटरव्यू। वह संभल हिंसा को लेकर भी बोलता है। अनुज चौधरी कहते हैं कि तेरा मैं समझ गया तुझे इतना दर्द क्यों है संभल को लेकर। बस अपना नाम पता भेज दे।

उड़ता तीर लेनl: YouTuber Maskoor Dada called Sambhal CO Anuj Chaudhary for an interview.

Not interested- The CO refused multiple times

Maskoor Dada than called himself a journo, BJP worker, even intimidated using names of CM & DGP

Now Maskoor has been arrested and serviced pic.twitter.com/5xMwSLCXZU

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) December 24, 2024