‘मैं EVM हैक कर सकता हूं’, इस शख्स ने विपक्ष के दावों को सच कर दिया! चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: सैयद शुजा नाम के शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सैयद शुजा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर अपने दावे से सनसनी फैला दी। दरअसल, उसने दावा किया कि वह ईवीएम की फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ करके उसे हैक कर सकता है। चुनाव आयोग ने भी इस पर गौर किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट ने इसकी शिकायत पर शुजा के खिलाफ 30 नवंबर को एफआईआर दर्ज की।

चुनाव आयोग ने साल 2019 में भी इसी तरह का दावा करने पर शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “झूठे दावों से जुड़ी इसी तरह की घटना में आयोग के निर्देश पर व्यक्ति (शुजा) के खिलाफ 2019 में दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई थी, जो दूसरे देश में छिपा हुआ है।”

False Claim Regarding EVM: A video was shared by some Social media users where a person is making false, baseless and unsubstantiated claims to hack and tamper EVMs inMaharashtra elections by isolation of EVM frequency. (https://t.co/FZ6YX6GORU)

Clarification: @ECISVEEP pic.twitter.com/OuJl33ekco

— ChiefElectoralOffice (@CEO_Maharashtra) December 1, 2024