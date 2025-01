प्रयागराज। महाकुंभ का पहला शाही स्नान खत्म हो गया है। जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के साधु-संतों से बारी-बारी से संगम में डुबकी लगाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। इस दौरान उनके ऊपर हेलिकॉप्टर से लगातार फूल बरसाए गए। वहीं स्नान करने के बाद वो अपने घरों की तरफ लौट चले। इस वजह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिख रही है।

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Devotees and visitors continue to arrive at Sangam in Prayagraj.

As per the Uttar Pradesh Government, 2.50 crore people took holy dip at Sangam by 3 pm today. pic.twitter.com/f401ykMgCA

— ANI (@ANI) January 14, 2025