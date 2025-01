BRS नेता केटी रामाराव और हरीश राव को पुलिस ने नजरबंद किया, कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद बड़ा एक्शन

नई दिल्ली। बीआरएस पार्टी के नेता केटी रामाराव और हरीश राव को पुलिस ने मंगलवार को घर में नजरबंद कर दिया है। इससे पहले पुलिस ने हुजराबाद सीट से बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार किया था। कौशिक रेड्डी को जगतियाल सीट से कांग्रेस विधायक संजय कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

दरअसल, 12 जनवरी को करीमनगर में जिला समीक्षा समिति की बैठक में संजय कुमार को कौशिक रेड्डी ने कथित तौर पर अपशब्द कहे। संजय कुमार और कौशिक रेड्डी के बीच तीखी बहस हुई। संजय कुमार कौशिक रेड्डी के खिलाफ तीन मामले दर्ज कराए, जिसके बाद सोमवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिकायत में कौशिक रेड्डी पर संजय कुमार के काम में बाधा डालने, गाली देने और शारीरिक रूप से हमला करने का आरोप लगाया है।

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Following the arrest of BRS MLA Padi Koushik Reddy yesterday, BRS MLA Harish Rao has been placed under house arrest by the police; heavy police deployment at his house in Kokapet, says the Bharat Rashtra Samithi party. pic.twitter.com/6CdTRTCF1n

— ANI (@ANI) January 14, 2025