राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे यह नेता, दिल्ली से बिहार तक मची खलबली, BJP को बताया गलत

पटना: बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया, जिस दौरान बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी घायल हो गए. वहीं उनके साथ एक और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए हैं. जिसके बाद दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि संसद के बाहर भारी हंगामे का असर आज फिर दोनों सदनों की कार्यवाही पर पड़ा. इन सबके बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है. वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. जब संसद परिसर में धक्का-मुक्की की घटना हुई, तब राहुल गांधी संसद के अंदर थे. मैं ही उन्हें बाहर लेकर आया था.

पप्पू यादव के मुताबिक, जब संसद के मुख्य द्वार पर यह घटना हुई तब राहुल गांधी संसद भवन के अंदर थे. वहीं, बीजेपी सांसद के आरोप के मुताबिक, राहुल गांधी के धक्का देने से उन्हें चोट लगी है. वहीं, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में कहा, ”19 दिसंबर की सुबह जब मैं इंडिया अलायंस के सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दे दिया, जिससे मेरा संतुलन बिगड़ गया और मुझे जमीन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा. इस वजह से मेरे घुटनों में दर्द रहता था, कुछ दिन पहले मेरे घुटनों में चोट लग गई थी.

Listen to MP Pappu Yadav, who is an eyewitness on the allegations being made against the Leader of Opposition Rahul Gandhi.. 👇 pic.twitter.com/gLVF627dlW

— Swati Dixit ಸ್ವಾತಿ (@vibewidyou) December 19, 2024