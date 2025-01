नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अब टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ वनडे और T20 सीरीज खेलने जा रही है. इस सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आने वाली है. इसको लेकर अभी तक BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज हम आपको वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन के बारे में बताने वाले हैं. जिसमें मोहम्मद शमी वापसी करते नजर आ रहे हैं. तीन मैचों की वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी.

बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी मैचों में जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल खेलते नजर आए. सिडनी टेस्ट के दौरान पीठ में ऐंठन के कारण बुमराह को मैदान छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी भी नहीं की. अब चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है. इसके अलावा केएल राहुल का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में चुना जाना भी तय माना जा रहा है, इसके लिए राहुल को वनडे सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है.

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे. चोट के कारण शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं, हालांकि इन दिनों शमी ने घरेलू क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोक दिया है. इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज से जसप्रीत बुमराह को आराम मिलने के बाद मोहम्मद शमी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाल सकते हैं.

