सांसद से सगाई के बाद मालामाल हुए रिंकू सिंह, बांट रहे पैसे, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज आयोजित होने वाली है, जिसमें रिंकू सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे पैसे बांट रहे थे। इस वीडियो के मुताबिक, रिंकू ने अलीगढ़ में अपने नए घर का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान, उन्होंने वहां काम करने वाले शेफ और अन्य कर्मचारियों को पैसे बांटे। वायरल वीडियो में रिंकू को पैसे देते हुए दिखाया गया है, लेकिन इस मामले पर अभी तक रिंकू की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में रिंकू सिंह 22 जनवरी से खेलते नजर आएंगे। इस सीरीज का पहला मैच कोलकाता में होगा, जबकि दूसरा मैच 25 जनवरी को चेन्नई में खेला जाएगा। तीसरा मैच 28 जनवरी को राजकोट में और चौथा मैच 31 जनवरी को पुणे में आयोजित किया जाएगा। इस सीरीज का अंतिम मैच मुंबई में 2 फरवरी को खेला जाएगा।

