मैच फिक्सिंग से जीते गुकेश? रूसी चेस फेडरेशन ने लगाए गंभीर आरोप, FIDE से जांच की मांग

नई दिल्ली: सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में गुकेश डी भारतीय ग्रैंडमास्टर बने. गुकेश डी ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया. 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले गुकेश की जीत पर अब विवाद खड़ा हो गया है. रूसी चेस फेडरेशन के अध्यक्ष एंड्री फिलाटेव ने डिंग लिरेन पर जानबूझकर फाइनल हारने का आरोप लगाया है और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (FIDE) से जांच की मांग की है. आइए आगे जानते हैं कि उन्होंने जांच की मांग क्यों की.

रूसी चेस फेडरेशन के अध्यक्ष एंड्री फिलाटेव ने कहा कि फाइनल मैच में डिंग लिरेन की चाल संदिग्ध थी. उन्होंने दावा किया कि डिंग जिन परिस्थितियों में थी, उनमें प्रथम श्रेणी खिलाड़ी के लिए हारना मुश्किल था. उन्होंने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि डिंग लिरेन जानबूझकर मैच हार गए. यह न केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए बल्कि शतरंज प्रशंसकों के लिए भी संतोषजनक नहीं है. FIDE को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.”

The President of the Chess Federation of Russia🇷🇺, FIDE honorary member Andrei Filatov, accuses Ding Liren🇨🇳 of losing on purpose, and asks @FIDE_chess to start an investigation:@FIDE_chess @tassagency_en https://t.co/mPpSjwj2xK pic.twitter.com/SANqHdhVEI

