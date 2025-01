महाकुंभ में विराट कोहली के लिए फैंस ने मांगी मन्नत, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: भारत में महाकुंभ का हुजूम पूरे देश में छाया हुआ है, यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया देखती है, जो इतनी बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। लेकिन सयेद , शायद आप एक त्यौहार को भूल रहे हैं, जिसे क्रिकेट का त्यौहार कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट फैंस इसे एक त्यौहार की तरह मानते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में क्रिकेटर्स को भगवान तक का दर्जा दिया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो महाकुंभ से आ रहा है, जो विराट कोहली के लिए है।

बता दे, विराट कोहली के फैंस की उम्मीदें चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हैं, खासकर उनके खराब फॉर्म के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। हालांकि, कोहली के फैंस उम्मीद करते हैं कि वह चैंपियंस ट्रॉफी तक अपनी पुरानी लय वापस पा लेंगे। इस बीच, महाकुंभ मेला में एक विराट कोहली के फैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भगवान से यह मन्नत मांगता है कि कोहली चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम 5-6 शतक लगाएंगे।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और क्रिकेट फैंस का मानना है कि कोहली इस टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म में लौट सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है।

