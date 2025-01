नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह रविवार 26 जनवरी को भारत में कोल्डप्ले के आखिरी कॉन्सर्ट में नजर आए. बुमराह अपने होम टाउन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारी भीड़ के साथ मौजूद थे. ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले के प्रमुख गायक क्रिस मार्टिन ने अपने गानों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. आइये आगे जानते हैं कि क्रिस ने भारतीय तेज गेंदबाज से सबके सामने क्या कहा?

यहां बैंड के लीड सिंगर ने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ में एक खास गाना गाया. जैसे ही गायक क्रिस मार्टिन ने जसप्रीत का नाम लिया, उनका रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. सिंगर क्रिस मार्टिन ने जसप्रीत बुमराह को समर्पित कुछ पंक्तियां लिखी, उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया. गाने के बोल थे, “जसप्रीत, हां, जसप्रीत, मेरे प्यारे भाई. क्रिकेट की पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन गेंदबाज, हमें मजा नहीं आता, तुम्हें इंग्लैंड को विकेट पर विकेट गिराते हुए देखना.” इस दौरान शो के आयोजकों ने जसप्रीत बुमराह की एक क्लिप भी चलाई, जिसमें बुमराह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के स्टंप उखाड़ रहे हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा है.

The ‘game changer’ player is in the house 🔥 turning everything yellow 💛#ColdplayOnHotstar pic.twitter.com/pcXVT3l8L8

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) January 26, 2025