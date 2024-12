मेलबर्न एयरपोर्ट पर हुआ विवाद, जानें किस पर भड़के विराट कोहली, क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली: दिग्गज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली से मेलबर्न एयरपोर्ट पर बहस हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि विराट मेलबर्न एयरपोर्ट पर मौजूद टीवी पत्रकारों पर भड़क गए हैं. आइए आगे जानते हैं कि पत्रकार पर क्यों भड़के विराट, क्या है पूरा मामला?

टीम इंडिया गुरुवार को ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंची. एयरपोर्ट पर विदेशी मीडिया के कई पत्रकार मौजूद थे. मीडिया के मुताबिक, कोहली का परिवार भी मेलबर्न पहुंच चुका है. यहां उन्होंने पत्रकारों से फोटो या वीडियो न लेने का अनुरोध किया है. लेकिन वे इस पर सहमत नहीं हुए. इससे कोहली नाराज हो गए और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई. विराट कोहली ने कहा, ”मैं अपने बच्चों के साथ प्राइवेसी चाहता हूं. आप मेरी सहमति के बिना कोई भी वीडियो या फोटो नहीं ले सकते हैं.” विराट अपने परिवार को लेकर काफी सेंसिटिव हैं. अपनी बेटी वामिका के जन्म के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में प्राइवेसी का ख्याल रखने की अपील की थी. इस बात का जिक्र वह कई बार कर चुके हैं. विराट अपने परिवार को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं.

Virat Kohli refuses to let them take pictures of his family, but the media argues that the airport is a public place#ViratKohli | #AUSvsIND0 pic.twitter.com/8EsGf9Nadt

