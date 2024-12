एडिलेड टेस्ट में किस नंबर पर खेलेंगे केएल राहुल, क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला जवाब

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट 06 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा. इस टेस्ट से पहले टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आए थे, जिसमें रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. आइए आगे जानते हैं केएल राहुल ने इस पर क्या जवाब दिया.

अब रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है और वह एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की अगुआई करते नजर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान होने के साथ-साथ ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल से उनकी बैटिंग पोजिशन को लेकर सवाल पूछा गया. राहुल से पूछा गया कि क्या उन्हें बताया गया था कि एडिलेड टेस्ट में वह किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे? इस सवाल का उन्होंने बड़ा ही रोचक जवाब दिया.

केएल राहुल ने कहा, ‘मैं बस प्लेइंग इलेवन में रहना चाहता हूं. मैं वहां जाकर बल्लेबाजी करना चाहता हूं और टीम के लिए खेलना चाहता हूं. मैं बस वहां जाता हूं और देखता हूं कि किसी खास परिस्थिति में रन बनाने के लिए मुझे क्या करना है. अच्छी बात यह है कि मैंने अलग-अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. शुरुआत में जब मुझे अलग-अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया, तो मानसिक रूप से यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था. उन पहली 20-25 गेंदों को कैसे खेलना है? मैं कितनी तेजी से आक्रमण कर सकता हूं? ये चीजें पहले एक समस्या थीं, लेकिन अलग-अलग फॉर्मेट में खेलने के अनुभव के साथ, अब यह आसान हो गया है.’

KL Rahul sharing the update of not sharing his batting position. 😂pic.twitter.com/8YensX8TnZ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 4, 2024