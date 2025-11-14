Live

Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: शहाबुद्दीन के बेटे को मिलेगी जीत या NDA का रास्ता साफ, रघुनाथपुर में कौन बनेगा किंग?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:32:11 AM IST

Raghunathpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव 2025 मे सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार सबसे हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मुकाबलों में से एक बन गई है.इस सीट बिहार के लोगों की नहीं, बल्कि पूरे देश की नजर है. रघुनाथपुर सीट इस बार बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के चुनावी मैदान में उतरने के कारण चर्चा का केंद्र बन गई है.

Raghunathpur Assembly Election Result 2025
Raghunathpur Assembly Election Result 2025

जेडीयू,आरजेडी और जन सुराज के बीच मुख्य मुकाबला

मुख्य मुकाबला एनडीए (जेडीयू), महागठबंधन (आरजेडी) और जन सुराज के बीच त्रिकोणीय होने की संभावना है. ओसामा शहाब (दिवंगत शहाबुद्दीन के पुत्र हैं. वहीं जेडीयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ ‘जीशु सिंह’ को उम्मीदवार बनाया गया है. जबकि जन सुराज को राहुल कीर्ति सिंह को मैदान में उतारा है.

आरजेडी का गढ़, अब नई चुनौती

रघुनाथपुर सीट पर पिछले दो बार से राजद (आरजेडी) का कब्जा रहा है, जहां हरिशंकर यादव ने 2020 में लोजपा के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। इस बार आरजेडी ने निवर्तमान विधायक हरिशंकर यादव की जगह शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है.

रघुनाथपुर सीट के बारे में 

रघुनाथपुर बिहार के सीवान जिले का एक सामान्य विधानसभा क्षेत्र है. इसमें रघुनाथपुर और हुसैनगंज सामुदायिक विकास खंड के साथ-साथ हसनपुरा प्रखंड की पांच ग्राम पंचायतें शामिल हैं. यह निर्वाचन क्षेत्र घाघरा बेसिन के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में स्थित है, जहाँ कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है. यहाँ की मुख्य फ़सलों में धान, गेहूं और दालें शामिल हैं, और कई परिवार भारत भर के महानगरों में काम करने वाले प्रवासियों से प्राप्त धन पर निर्भर हैं. यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण है जहां बाज़ार बिखरे हुए हैं.

यह निर्वाचन क्षेत्र सड़क मार्ग से सीवान शहर से जुड़ा है जो पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर दूर है. संभागीय मुख्यालय छपरा, रघुनाथपुर से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया जो राज्य की सीमा के पार एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है, पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है. राज्य की राजधानी पटना, लगभग 150 किलोमीटर दूर है. सीवान जंक्शन रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र के लिए प्रमुख संपर्क प्रदान करता है.

1951 में स्थापित रघुनाथपुर में 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं और यह सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. यह ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहाँ पार्टी ने आठ बार यह सीट जीती है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 2015 और 2020 में लगातार दो बार यह सीट जीती है. अन्य विजेताओं में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, जद(यू), भाजपा और एक निर्दलीय शामिल हैं  प्रत्येक ने एक-एक बार जीत हासिल की है.

पिछले दो चुनावों में राजद के हरिशंकर यादव ने अपना प्रभाव मजबूत किया है. उन्होंने 2015 में 10,622 मतों के अंतर से और 2020 में 17,965 मतों के बढ़े हुए अंतर से जीत हासिल की. ​​उनकी 2020 की जीत काफी हद तक लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के एनडीए से बाहर होने के बाद उभरे त्रिकोणीय मुकाबले की बदौलत थी. लोजपा और जद(यू) दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे, और राजग के पारंपरिक वोट आधार में विभाजन ने अंततः राजद की मदद की. दिलचस्प बात यह है कि तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद, जद(यू) को 26,162 वोट मिले – जो राजद के जीत के अंतर से काफी ज़्यादा थे. जिससे लोजपा की संभावनाओं पर असर पड़ा. राज्यव्यापी रुझान के उलट, जहाँ लोजपा ने कम से कम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में जद(यू) को नुकसान पहुँचाया था, रघुनाथपुर में जद(यू) ने लोजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया.

2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने गणित को और जटिल बना दिया. जद(यू) ने सीवान संसदीय सीट 92,000 से ज़्यादा मतों से जीती, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब से 3,891 मतों से पीछे रही. इसने जद(यू) पर 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अपने दावे पर पुनर्विचार करने का दबाव डाला है.

2020 के विधानसभा चुनाव में, रघुनाथपुर में 296,780 पंजीकृत मतदाता थे और मतदान प्रतिशत 53.55 रहा. अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 34,100 (11.49 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के लगभग 7,479 (2.52 प्रतिशत) और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 68,852 (23.2 प्रतिशत) थी. यादव मतदाताओं की संख्या अनुमानित रूप से 28,490 (9.6 प्रतिशत) है. 2024 के आम चुनाव तक, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 308,263 हो गई थी, हालाँकि चुनाव आयोग ने पाया कि 2020 की मतदाता सूची से 2,462 नाम प्रवास के कारण हटा दिए गए थे.

Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सि‍वान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट सबसे संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल मुकाबलों में से एक बन गई है, जिस पर पूरे देश की नज़र है. बाहुबली नेता दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के चुनावी मैदान में उतरने के कारण यह सीट चर्चा का केंद्र है.

Live Updates

  • 20:15 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar raghunathpur Vidhan Sabha Election Result 2025: 8 बजे शुरू होगी मतगणना

    Bihar raghunathpur Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: शहाबुद्दीन के बेटे को मिलेगी जीत या NDA का रास्ता साफ, रघुनाथपुर में कौन बनेगा किंग?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: शहाबुद्दीन के बेटे को मिलेगी जीत या NDA का रास्ता साफ, रघुनाथपुर में कौन बनेगा किंग?
Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: शहाबुद्दीन के बेटे को मिलेगी जीत या NDA का रास्ता साफ, रघुनाथपुर में कौन बनेगा किंग?
Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: शहाबुद्दीन के बेटे को मिलेगी जीत या NDA का रास्ता साफ, रघुनाथपुर में कौन बनेगा किंग?
Raghunathpur Chunav Result 2025 LIVE: शहाबुद्दीन के बेटे को मिलेगी जीत या NDA का रास्ता साफ, रघुनाथपुर में कौन बनेगा किंग?