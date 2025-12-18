  • Home>
  19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!

सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘पायल गेमिंग’ का नाम सुर्खियों में है, लेकिन वजह उनकी कोई नई जीत नहीं, बल्कि एक कथित वायरल वीडियो है. जहाँ एक तरफ इंटरनेट पर दावों की बाढ़ आ गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सच्चाई को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. क्या यह वीडियो वाकई असली है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आखिर क्यों उनके लाखों फैंस इस समय गुस्से में हैं? 

By: Shivani Singh | Last Updated: December 18, 2025 5:05:04 PM IST

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
1/7

कौन हैं सोशल मीडिया स्टार पायल गेमिंग?

पायल गेमिंग एक मशहूर भारतीय गेमिंग क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उनका असली नाम पायल धारे है और वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं. यूट्यूब पर उनके 4.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनकी गेमिंग स्किल्स के दीवाने हैं.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
2/7

गेमिंग की दुनिया में बनाया बड़ा नाम

पायल ने साल 2019 में गेमिंग के क्षेत्र में अपना सफर शुरू किया था. आज वह PUBG (BGMI), Valorant और GTA जैसे पॉपुलर गेम्स में एक्सपर्ट मानी जाती हैं. उनके लाइव स्ट्रीम और दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
3/7

प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर चुकी हैं चर्चा

पायल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह पीएम मोदी से भी मिल चुकी हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भारत में गेमिंग के भविष्य और ई-स्पोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा की थी. यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
4/7

वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रही महिला पायल गेमिंग है. हालांकि, ये दावे पूरी तरह अपुष्ट हैं और इनकी सच्चाई साबित नहीं हुई है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
5/7

फैंस ने बताया 'डीपफेक' वीडियो का शिकार

पायल के फैंस उनके समर्थन में उतर आए हैं और उनका दावा है कि यह वीडियो AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाया गया है. फैंस का कहना है कि पायल की छवि खराब करने के लिए 'डीपफेक' तकनीक का सहारा लिया गया है. कई फैक्ट-चेक टूल्स ने भी इसे AI जनित होने का संकेत दिया है.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
6/7

फिलहाल दुबई ट्रिप पर हैं पायल

इस पूरे विवाद के बीच, पायल धारे ने अभी तक इस वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह फिलहाल अपनी दुबई ट्रिप का आनंद ले रही हैं. उनकी ओर से किसी बयान का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
7/7

कानून का रखें ध्यान, न करें शेयर

किसी के भी निजी या आपत्तिजनक वीडियो को देखना या शेयर करना एक दंडनीय अपराध है. ऐसे फेक वीडियो शेयर करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!

19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!
19 Minute Viral Video: क्या है 19 मिनट के वायरल वीडियो का सच? जानिए पायल गेमिंग का असली नाम और पता!