  5 क्रिसमस गिफ्ट रूल क्या होते हैं, क्यों हर किसी को इन्हें करना चाहिए अप्लाई? यहां जानें

5 क्रिसमस गिफ्ट रूल क्या होते हैं, क्यों हर किसी को इन्हें करना चाहिए अप्लाई? यहां जानें

5 Christmas Gift Rule: क्रिसमस गिफ्ट रूल एक मिनिमलिस्ट गिफ्टिंग स्ट्रेटेजी है जो छुट्टियों को आसान बनाती है, जिसमें पाँच कैटेगरी में से हर एक में एक गिफ्ट दिया जाता है कुछ ऐसा जो वे चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें ज़रूरत है, कुछ पहनने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, और कुछ करने/अनुभव करने के लिए. इसमें ज़्यादा चीज़ों के बजाय मीनिंगफुल तोहफ़ों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे घर में सामान कम होता है और पैसे भी बचते हैं. यह एहसानमंद होना सिखाता है और क्रिसमस को जादुई लेकिन समझदारी भरा बनाए रखता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: December 24, 2025 7:01:54 PM IST

1/5

कुछ ऐसा जो वे चाहते हैं (Something they Want)

कुछ ऐसा जो वे चाहते हैं - जैसे कोई मज़ेदार, महंगी चीज़ जिसका उन्होंने सपना देखा हो, जैसे कोई खिलौना, गेम या बाइक.

2/5

कुछ ऐसा जिसकी उन्हें ज़रूरत है (Something they Need)

कुछ ऐसा जिसकी उन्हें ज़रूरत है - रोज़मर्रा की ज़िंदगी या हॉबीज़ के लिए काम आने वाली चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स का सामान, स्कूल का सामान या हेडफ़ोन.

3/5

कुछ पहनने के लिए (Something to Wear)

कुछ पहनने के लिए - कपड़े या एक्सेसरीज़ जो उन्हें अच्छा महसूस कराएँ, जैसे मज़ेदार मोज़े, आरामदायक टोपी या पर्सनलाइज़्ड चार्म्स.

4/5

कुछ पढ़ने के लिए (Something to Read)

कुछ पढ़ने के लिए - किताबें, मैगज़ीन, कॉमिक्स, या सब्सक्रिप्शन भी.

5/5

कुछ करने/अनुभव करने के लिए (Something to Do/Experience)

कुछ करने/अनुभव करने के लिए - किसी फ़िल्म के टिकट, एक दिन की ट्रिप, कोई नया गेम, या परिवार के साथ एन्जॉय करने के लिए कुछ, जिससे क्वालिटी टाइम बिताया जा सके.

5 Christmas Gift RuleBudget Friendly ChristmasChristmas GiftingMeaningful GiftsMinimalist Gifting
