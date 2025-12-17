Tulsi Mala Benefits: गले में तुलसी की माला पहनने से मिलते हैं यह चमत्कारी लाभ
Tulsi Mala Benefits: तुलसी माला धारण करने से जीवनीशक्ति बढ़ती है, साथ ही बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है. इसको धारण करने से शरीर रोगमुक्त होता है.
Tulsi Mala Benefits
गले में तुलसी माला पहनना बहुत शुभ और लाभकारी होता है. तुलसी माला पहनने से मन शांत रहता है और इसको पहनने के बहुत से आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ हैं.
तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है. इसको गले में धारण करने से भगवान के साथ आपका जुड़ाव अधिक हो जाता है और शरीर में रक्त संचार बेहतर रहता है.
तुलसी माला धारण करने के बाद भगवान का नाम-जप करना और उनका स्मरण करना ही हमारा मूल धर्म होता है. इसको धारण करने के बाद तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए.
जो लोग तुलसी माला को धारण करते हैं उसका अर्थ होता है कि वो लोग सनातन धर्म को मानते हैं और अपना जीवन साधारण और सात्विक तरह से जीना पंसद करते हैं.
हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भी तुलसी माला पहने हुए देखा गया. तुलसी पहनने से व्यक्ति को बुरे सपने और दुर्घटना का भय समाप्त हो जाता है.
तुलसी माला कंठ में पहनने से व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ जाती है. इसको पहनने रोगों से मुक्ति और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है. ज्यादातर इसको राधा-कृष्ण भगवान के भक्त धारण करते हैं.