  Tulsi Mala Benefits: गले में तुलसी की माला पहनने से मिलते हैं यह चमत्कारी लाभ

Tulsi Mala Benefits: गले में तुलसी की माला पहनने से मिलते हैं यह चमत्कारी लाभ

Tulsi Mala Benefits: तुलसी माला धारण करने से जीवनीशक्ति बढ़ती है, साथ ही बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है. इसको धारण करने से शरीर रोगमुक्त होता है.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 17, 2025 10:57:22 AM IST

1/6

Tulsi Mala Benefits

गले में तुलसी माला पहनना बहुत शुभ और लाभकारी होता है. तुलसी माला पहनने से मन शांत रहता है और इसको पहनने के बहुत से आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ हैं.

2/6

Tulsi Mala Benefits

तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है. इसको गले में धारण करने से भगवान के साथ आपका जुड़ाव अधिक हो जाता है और शरीर में रक्त संचार बेहतर रहता है.

3/6

Tulsi Mala Benefits

तुलसी माला धारण करने के बाद भगवान का नाम-जप करना और उनका स्मरण करना ही हमारा मूल धर्म होता है. इसको धारण करने के बाद तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए.

4/6

Tulsi Mala Benefits

जो लोग तुलसी माला को धारण करते हैं उसका अर्थ होता है कि वो लोग सनातन धर्म को मानते हैं और अपना जीवन साधारण और सात्विक तरह से जीना पंसद करते हैं.

5/6

Tulsi Mala Benefits

हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भी तुलसी माला पहने हुए देखा गया. तुलसी पहनने से व्यक्ति को बुरे सपने और दुर्घटना का भय समाप्त हो जाता है.

6/6

Tulsi Mala Benefits

तुलसी माला कंठ में पहनने से व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ जाती है. इसको पहनने रोगों से मुक्ति और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है. ज्यादातर इसको राधा-कृष्ण भगवान के भक्त धारण करते हैं.

