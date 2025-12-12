Indian Currency Cost: भारतीय नोटों की प्रिंटिंग में कितना आता है खर्च, कौन से नोट होते हैं सबसे महंगे? यहां जानें सारे जवाब

भारतीय करेंसी की प्रिंटिंग में कितना खर्च आता है?

आरबीआई द्वारा तय प्रोडक्शन कॉस्ट के मुताबिक, ₹10 का नोट छापने में ₹0.96, ₹20 के नोट में ₹0.95, ₹50 के नोट में ₹1.13, ₹100 के नोट में ₹1.77, ₹200 के नोट में ₹2.37 और ₹500 के नोट को छापने में सिर्फ ₹2.29 खर्च होते हैं. यानी नोट की वास्तविक कीमत उसकी छपाई लागत से कई गुना अधिक होती है. उदाहरण के तौर पर ₹500 का नोट अपनी लागत की तुलना में करीब 218 गुना अधिक फेस वैल्यू देता है, यही कारण है कि यह सबसे ज्यादा लागत-कुशल नोट माना जाता है.