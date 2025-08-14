  • Home>
  • आयरन-रिच’ आटा नूडल्स का सच: पैक में सिर्फ 1.2% पालक

आज के समय में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। इसी वजह से बाजार में “आटा नूडल्स विथ पालक” जैसे प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ी है। ब्रांड्स इन्हें “आयरन-रिच” और “न्यूट्रिएंट-पैक्ड” बताकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या सच में ये नूडल्स हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं? पैकेट के पीछे छुपी असली जानकारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है।  इन “हेल्दी” नूडल्स की असली कहानी क्या है और कैसे आप सही चुनाव कर सकते हैं, ताकि सेहतमंद खाने की पहचान कर सकें।

1/6

आटा नूडल्स के दावे

बाजार में आटा नूडल्स को स्वस्थ विकल्प बताकर बेचा जाता है। पैक पर बड़े अक्षरों में “पालक युक्त” और “आयरन-रिच” जैसे दावे होते हैं। यह दावा लोगों को लगता है कि वे पोषण से भरपूर नूडल्स ले रहे हैं, लेकिन क्या ये दावे सही हैं?

2/6

पालक की कम मात्रा

जांच करने पर पता चलता है कि इन नूडल्स में पालक मात्र 1.2% होता है। यानी 100 ग्राम में सिर्फ थोड़ा सा पालक होता है, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषण नहीं दे पाता।

3/6

कैसे होता है मार्केटिंग का खेल?

ब्रांड्स थोड़ा सा पालक डालकर बड़े-बड़े दावे करते हैं। “न्यूट्रिएंट-पैक्ड” जैसे शब्द आकर्षित करते हैं, लेकिन पैक के पीछे की असल जानकारी छुपी होती है।

4/6

पैक के पीछे छुपी सच्चाई

पैक के पीछे लेबल में सामग्री की सही मात्रा दी होती है। इसे समझकर खरीदारी करनी चाहिए। बड़ी बातों पर विश्वास करना नुकसानदेह हो सकता है।

5/6

कैसे पहचानें सही प्रोडक्ट?

सही नूडल्स चुनने के लिए सामग्री सूची पढ़ें। उच्च मात्रा में साबुत आटा और प्राकृतिक तत्व वाले प्रोडक्ट ही बेहतर विकल्प होते हैं।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

