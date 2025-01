नई दिल्ली: प्रयागराज महाकुंभ में आज यानी शुक्रवार 24 जनवरी से वीएचपी का सम्मेलन होगा. यह कॉन्फ्रेंस अगले चार दिनों तक यानी 27 जनवरी तक चलेगी. आज केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक होगी. इस विशेष बैठक में 13 अखाड़ों और चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया गया है. वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी 27 या 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप सकती है. लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में लोकसभा में पेश की जाएगी.

प्रयागराज महाकुंभ में आज से विश्व हिंदू परिषद के संचालक मंडल की बैठक होने जा रही है. इस समय यहां देशभर से बड़े-बड़े साधु-संत और महात्मा जुटे हुए हैं। ऐसे में इस मौके पर वीएचपी की इस बैठक का महत्व काफी बढ़ गया है. इन चार दिनों में इस बैठक में जो भी चर्चा होगी, उसका आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर व्यापक असर जरूर पड़ सकता है. इस संबंध में विहिप सूत्रों का कहना है कि संतों के साथ बैठक में काशी और मथुरा के अलावा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 मुख्य एजेंडा हो सकता है. इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर संतों से चर्चा की जा सकती है. बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा होनी है.

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए लगातार दो दिनों तक जेपीसी की बैठकें बुलाई गई हैं. जेपीसी की यह बैठक कल शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू होगी. समिति की बैठकें लगातार शुक्रवार और शनिवार (कल और परसों) बुलाई गई हैं. बैठक में बिल पर क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा होगी और रिपोर्ट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. जेपीसी सदस्यों को मेल या भौतिक माध्यम से बिल में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 22 जनवरी शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था, जो पहले ही पारित हो चुका है.

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा पर गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंचे. सुबियांतो मुख्य रूप से 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं. इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने स्वागत किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत की उनकी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी.

दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कई उड़ानें देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घर से निकलने से पहले पढ़ें ये लिस्ट…

#WATCH | Delhi: Several flights at the Indira Gandhi International Airport are delayed due to foggy weather pic.twitter.com/WJKrSt2dma

— ANI (@ANI) January 24, 2025