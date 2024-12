नई दिल्ली। तमिलनाडु BJP अध्यक्ष के अन्नामलाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में वो नंगे बदन हैं और खुद पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसा रहे हैं। वजह जानकर आपको हैरानी होगी कि अन्नामलाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो 19 साल की यौन उत्पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं।

चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में 19 साल की एक छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। पीड़िता के न्याय के लिए राज्य भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर विरोध जताया। खुद को कोड़े मारने को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग तमिल संस्कृति को समझते हैं. वो जानते होंगे कि ये सब इसी भूमि का हिस्सा। खुद को कोड़े मारकर चोट पहुंचाना, दंडित करना और खुद को मुश्किल परिस्थितियों से गुजारना तमिल संस्कृति का हिस्सा है।

