नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद से शुरू हुई राजनीति थम नहीं रही। इस विवाद में पूर्व राष्ट्रपति व वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी ने भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस का साथ देने पर अपने भाई को भी अच्छे से फटकार लगाई है।

दरअसल शर्मिष्ठा ने आरोप लगाए थे कि उनके पिता के निधन के बाद जब बाबा का निधन हुआ तो कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि चार राष्ट्रपतियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। यह बिल्कुल बकवास है जैसा कि मुझे बाद में बाबा की डायरियों से पता चला कि केआर नारायणन की मृत्यु पर, सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। उनका शोक संदेश केवल बाबा द्वारा तैयार किया गया था।

शर्मिष्ठा के इस बयान के बाद से कांग्रेसी उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के समर्थको को निशाने पर लिया जो पूर्व राष्ट्रपति को संघी कह रहे थे। शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राहुल के भक्त-चेले जो मेरे पिता को उनकी आरएसएस यात्रा के लिए ‘संघी’ कहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वो अपने नेताओं से सवाल करें कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को गले क्यों लगाया? संसद में उनकी मां को मौत का सौदागर कहा गया था। इस हिसाब से तो राहुल को उनके सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए।

Rahul’s Bhakt-chelas who call my father ‘Sanghi’ for his RSS visit, I dare them to question their leader on why did he hug @narendramodi in parliament whom his mother called ‘maut ka saudagar’? By their convoluted logic, Rahul then should be seen as his accomplice.

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) December 30, 2024