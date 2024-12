नई दिल्ली: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ‘हम दिल्ली और बिहार में चुनावों में भाग लेंगे। यदि गठबंधन बन सका तो हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे।’ राजभर ने आगे कहा कि दिल्ली और बिहार, जहां आगामी विधानसभा चुनाव हैं, वहां पार्टी संगठन के काम में तेजी आई है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। यदि गठबंधन में सीट मिलती है, तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प खुलेगा। बिहार में हम 36 जिलों में चुनाव की तैयारी में जुटे हैं।

जब उनसे यह पूछा गया कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो राजभर ने कहा कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों से बातचीत नहीं की गई है, इसलिए सीटों की संख्या का निर्णय बाद में किया जाएगा। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि गठबंधन नहीं बन पाया, तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।

#WATCH | National President of Suheldev Bhartiya Samaj Party (SBSP), Om Prakash Rajbhar says, "We will contest elections in Delhi and Bihar. If an alliance can be formed then we will fight elections in alliance, else we will contest on our own…" pic.twitter.com/gZWAwuWSM5

— ANI (@ANI) December 31, 2024