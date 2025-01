नई दिल्ली। नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ा दी गई है। अजमेर दरगाह विवाद के बीच मोदी सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चादर लेकर दरगाह पहुंचे। उन्होंने चादर चढ़ाकर देश में अमन-चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके बाद पीएम मोदी का भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया। इस मामले में अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है।

पीएम मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर पेश करने पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार पूरे देश में घूम-घूम कर मस्जिद-दरगाह की खुदाई करा रहे हैं। इनके संगठन के लोग कोर्ट जाकर कहते हैं कि यहाँ-वहां खुदाई करो ये मस्जिद नहीं है, तो दरगाह नहीं है। पीएम मोदी चाहे तो यह सब बंद हो सकता है। ये हमारे जख्म का ऐसा इलाज कर रहे हैं कि मरहम भी लगा रहे हैं तो काँटों के साथ। पीएम मोदी जहां से सांसद हैं, वहां पर कई मस्जिदों में खुदाई हो रही है। ऐसे में चादर बजेने से कुछ नहीं होगा।

#WATCH | Hyderabad: On PM Modi presented Chadar to Union Minister Kiren Rijiju to be offered at the Ajmer Sharif Dargah, AIMIM chief Asaduddin Owaisi, says “BJP, Sangh Parivar and their organizations in the whole country is going to the Court that there should be digging here and… pic.twitter.com/BhHlsAkkd0

