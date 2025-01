वैकुंठ द्वार के दर्शन करने आई थी मल्लिका, काउंटर खुलते ही.., तिरूपति हादसे में पत्नी को खोने वाले पति बयां किया दर्द

नई दिल्ली। हिंदू आस्था के बड़े केंद्र तिरुपति में बीती रात बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। भगवान के दर्शन की आस में आए श्र्द्धालुओं को प्रशासनिक चूक के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। भगदड़ में मरने वाले सभी श्रद्धालु वैकुंठ दर्शन के लिए टोकन पाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो टोकन 9 जनवरी की सुबह से ही बांटे जाने थे, लेकिन 8 जनवरी की रात से ही टोकन केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर 4 हजार से ज्यादा लोग जमा हो गए थे और इसी दौरान भगदड़ मच गई। उन्हें बैरागी पट्टीडा पार्क में कतार में लगने के लिए कहा गया था। आगे निकलने की होड़ में अफरा-तफरी मच गई और भागते हुए लोग एक-दूसरे पर चढ़ गए और 6 लोगों की जान चली गई। हादसे में 25 लोग घाटल भी हए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले छह लोगों में से एक की पहचान हो गई है। महिला का नाम मल्लिका बताया जा रहा है। मल्लिका के पति ने हादसे के बाद मीडिया से बात की और अपनी पत्नी को खोने का दर्द बयां किया। मल्लिका के पति ने कहा, ‘मेरी पत्नी मल्लिका अन्य लोगों के साथ वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन लेने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि टिकट खरीदने की कोई व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी। जैसे ही पुलिस वालों ने टिकट बांटने के लिए दरवाजा खोला, लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। अचानक मची भगदड़ में मल्लिका भी लोगों के बीच दब गई और उसकी मौत हो गई। मैंने अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दे दी है, वे आ रहे हैं।’ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। वे आज सुबह यानी आज 10 बजे घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचेंगे।

पीएम ने एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

Pained by the stampede in Tirupati, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon. The AP Government is providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi

वहीं, अमित शाह ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, ‘तिरुपति मंदिर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना से दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद करने का आग्रह किया। गांधी ने ट्वीट किया, ‘तिरुपति में हुई भगदड़ बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद करने का आग्रह करता हूं।’

The tragic stampede in Tirupati is deeply saddening.

My heartfelt condolences to the bereaved families. Wishing a swift recovery to all those injured.

I urge Congress leaders and workers to provide all possible assistance during this difficult time.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2025