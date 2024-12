खड़गे ने खुद को बताया 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग, लोगों ने दिया ऐसा करंट भूलेगी नहीं कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से बवाल मच गया है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुद की तुलना भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से कर दी। उन्होंने अपने नाम का अर्थ बताते हुए कहा कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है तो मैं भी एक पवित्र ज्योतिर्लिंग हूं। कांग्रेस अध्यक्ष की 17 सेकंड की क्लिप वायरल हो गई। इसके बाद से उनके बयान पर राजनीति तेज है।

भाजपा खड़गे के इस बयान को लेकर उनपर हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं भी एक पवित्र लिंग हूं। मेरे पिता ने ऐसा नाम मुझे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने खूब तालियां बजाई लेकिन इस भाषण की क्लिप जैसे ही वायरल हुआ खड़गे निशाने पर आ गए।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि हिंदुओं की आस्था का अपमान करना कांग्रेस पार्टी का पुराना काम रहा है। पहले राम का अपमान करती थी और अब शिव का। उनके पोस्ट पर यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि बूढ़ा सटक गया है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि इसी से इन्हें वोट नहीं मिलता और तब कहते हैं ईवीएम हैक है।

