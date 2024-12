नेहरु का मिला पत्र, अंबेडकर के बारे में कहा कुछ ऐसा, गांधी परिवार की हो सकती है बेइज्जती!

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति अपना प्रेम दिखाने की हर संभव कोशिश कर रही है और ऐसा जता रही है मानो उनके अलावा कोई भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं करता. वह गृह मंत्री अमित शाह की आधी-अधूरी क्लिप शेयर कर अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, लेकिन इसी बीच जवाहर लाल नेहरू की एक चिट्ठी सामने आई, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस शुरू बाबा साहब के प्रति किस तरह के विचार रखती थी.

समझौता क्यों नहीं किया

यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1946 को अमृत कौर के नाम से लिखा था। वैसे तो इसे nehruselectedworks.com पर पढ़ा जा सकता है लेकिन आज इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी वायरल है। इस पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने बाबा साहब के बारे में बात करते हुए कहा था, मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस अंबेडकर के पास क्यों नहीं गई और उनसे समझौता क्यों नहीं किया. मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है.

Congress can try as they want but they can’t deny that the worst massacres against SC/ST Communities have happened under their regimes. For years, they sat in power but did nothing substantive to empower the SC and ST communities. — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2024

अम्बेडकर ने लगातार कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं का अपमान किया है। जब तक वह माफी नहीं मांगते, कांग्रेस का उनसे कोई लेना-देना नहीं है. मैंने निश्चित रूप से यह नहीं कहा कि पूना पैक्ट के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा पूरा जोर इस बात पर था कि अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के साथ गठबंधन कर लिया था और वह कांग्रेस के खिलाफ थे. “हम उनसे निपट नहीं सकते।

ब्रिटिश एजेंट भी कहते हैं

इसी पत्र के एक हिस्से को उजागर कर अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, ”यह कल्पना से परे है कि अमृत कौर को लिखे पत्र में नेहरू ने बाबा साहेब को ‘देशद्रोही’ कहा और उन पर अंग्रेजों से मिलीभगत का आरोप लगाया. संविधान निर्माता बाबा साहब और दलित समाज का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता. अमिताभ चौधरी लिखते हैं, ”1946 में अमृत कौर को लिखे एक पत्र में नेहरू ने अंबेडकर को ‘देशद्रोही’ कहा था और उन पर अंग्रेजों से मिलीभगत का आरोप लगाया था. आज उन्हीं का खून है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग वीर सावरकर को ब्रिटिश एजेंट भी कहते हैं।

This is shocking beyond imagination. In a letter dated January 26, 1946, Nehru wrote to Amrit Kaur, referring to the revered Baba Saheb Ambedkar as a traitor and accusing him of collaborating with the British. “…asked me why the Congress should not go to Ambedkar and make it up… pic.twitter.com/IzPb4QUlSK — Amit Malviya (@amitmalviya) December 20, 2024 Okay. Since CONgress loves & respects Dr Ambedkar Ji so much NOW, let’s ask it some questions! 1. Babasaheb resigned as Bharat’s 1st Law Minister in 1951, frustrated with Nehru’s attitude. Where is his resignation letter? Why’s it missing from official records? 2. Isn’t it true… pic.twitter.com/ruBFQys20z — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) December 20, 2024

इस्तीफा दे दिया था

इस पत्र के साथ ही लोग सोशल मीडिया पर यह भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस आज बाबा साहब के प्रति जितना प्रेम दिखा रही है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या बाबा साहब ने नेहरू के रवैये से तंग आकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

🚨SHOCKING ‼️ In a letter to Amrit Kaur dated January 26, 1946, Jawahar Lal Nehru described #Ambedkar as a ‘TRAITOR’ and accused him of Collaborating with the British. The same blood , Rahul Gandhi and his Congress gang today call Veer Savarkar as a British Agent ‼️ pic.twitter.com/OqAzGyZhKT — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) December 20, 2024

क्या आप इस्तीफा नहीं देंगे? जब बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री बने तो क्या उन्हें रक्षा, विदेश और वित्त से जुड़े हर बड़े फैसले लेने में शामिल करने की बजाय उन्हें किनारे नहीं कर दिया गया था? क्या नेहरू पर अंग्रेजों से मिलीभगत का आरोप नहीं लगाया गया था और उन्हें गद्दार नहीं कहा गया था?

