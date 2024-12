इंदिरा गांधी की चिट्ठी आई सामने, सांसदों के उड़े होश, हिंदुत्व से जुड़ा मामला आया सामने

नई दिल्ली: शिवसेना (शिंदे) सांसद श्रीकांत शिंदे ने शनिवार (14 दिसंबर 2024) को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने कथित तौर पर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की तारीफ की थी. शिवसेना सांसद ने 1980 के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सावरकर को “भारत का विलक्षण पुत्र” कहा था। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा, “क्या आपकी दादी भी संविधान के खिलाफ थीं? आपको उनके खिलाफ बोलने की आदत है।

हमें सावरकर की तारिफ करने पर गर्व है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। वहीं श्रीकांत शिंदे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने कहा कि मैंने एक बार इंदिरा गांधी जी से इस बारे में चर्चा की थी. उन्होंने मुझे बताया कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से समझौता किया, पत्र लिखा और अंग्रेजों से माफी मांगी.” उन्होंने कहा कि गांधीजी जेल गए और नेहरूजी जेल गए, लेकिन सावरकर ने माफी मांगी. वहीं इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर पूर्व पीएम द्वारा सावरकर को लिखा पत्र पोस्ट किया।

This document is for Rahul Gandhi Ji as he made an incorrect statement in Lok Sabha about Veer Savarkar. Indira Gandhi. pic.twitter.com/Me8CuS58E8

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 14, 2024