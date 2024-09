मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा…जम्मू कश्मीर में क्यों बोले 83 वर्षीय खड़गे? जानें पूरी बात

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कठुआ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे. मैं 83 साल का हूं और इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने तक जिंदा रहूंगा.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे, वे अगर चाहते तो एक-दो साल में ही हो जाते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. वे उपराज्यपाल के जरिए रिमोट नियंत्रित सरकार चलाना चाहते थे. पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने भारत के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया. क्या आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो पिछले 10 सालों में आपकी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर आपके सामने कोई बीजेपी नेता आए तो उनसे पूछना कि वे समृद्धि लाए या नहीं.

#WATCH | J&K: Congress National President Mallikarjun Kharge says, "We will fight to restore statehood…I am 83 years old, I am not going to die so early. I will stay alive till PM Modi is removed from power…" https://t.co/dWzEVfQiV0 pic.twitter.com/ES85MtuTkL

— ANI (@ANI) September 29, 2024