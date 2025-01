मनुष्य हूं, देवता नहीं…मुझसे भी गलतियां होती हैं, पहले पॉडकास्ट में PM मोदी ने युवाओं को बताई नेता बनने की क्वालिटी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामथ के साथ अपना पहला पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने बारे में खुलकर बात की। निखिल कामथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एपिसोड का दो मिनट का ट्रेलर रिलीज किया है। पीएम मोदी ने भी इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह उतना ही पसंद आएगा, जितना हमें आपके लिए इसे बनाने में मजा आया!

वीडियो में निखिल पीएम मोदी से पूछते हैं कि अगर कोई युवा नेता बनना चाहता है तो क्या कोई ऐसा टैलेंट है जिसे परखा जा सके। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आते रहना चाहिए। ऐसे लोग जो महत्वाकांक्षा लेकर नहीं बल्कि मिशन लेकर आते हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि जब वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक भाषण दिया। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, ‘गलतियां होती हैं। मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी इंसान हूं, देवता नहीं। ‘

I hope you all enjoy this as much as we enjoyed creating it for you! https://t.co/xth1Vixohn

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2025