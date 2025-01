नई दिल्ली: देशभर के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी की कमी के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है. भारतीय रेलवे हर दिन दर्जनों ट्रेनें रद्द कर रहा है. आज यानी सोमवार 6 जनवरी से 10 जनवरी तक 25 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. अगर आप भी इस दौरान यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट पढ़ना बिलकुल न भूलें.

ट्रेन नंबर- 54787 भिवानी जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन

ट्रेन नंबर– 22430 पठानकोट से दिल्ली

ट्रेन नंबर– 22429 दिल्ली से पठानकोट

ट्रेन नंबर– 12497 नई दिल्ली से अमृतसर

ट्रेन नंबर– 12498 अमृतसर से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर– 12459 दिल्ली से अमृतसर

ट्रेन नंबर– 14681 दिल्ली से जालंधर

ट्रेन नंबर– 12054 अमृतसर जंक्शन से हरिद्वार

ट्रेन नंबर- 12053 हरिद्वार से अमृतसर

ट्रेन नंबर- 22423 गोरखपुर से अमृतसर

ट्रेन नंबर- 14662 जम्मूतवी से बाड़मेर

ट्रेन नंबर- 14661 बाडमेर से जम्मू तवी

ट्रेन नंबर- 12411 चंडीगढ़ से अमृतसर

ट्रेन नंबर- 12412 अमृतसर से चंडीगढ़

ट्रेन नंबर- 22479 नई दिल्ली से लोहियन

ट्रेन नंबर- 22480 लोहियां खास जंक्शन से नई दिल्ली

ट्रेन नंबर- 14609 ऋषिकेश से कटरा

ट्रेन नंबर- 14610 SVDK कटरा से ऋषिकेश

ट्रेन नंबर- 14632 अमृतसर से देहरादून

ट्रेन नंबर- 55055, छपरा-गोरखपुर

ट्रेन नंबर- 55036, गोरखपुर कैंट से सीवान

ट्रेन नंबर- 55035, सीवान से गोरखपुर कैंट

ट्रेन नंबर- 55037, सीवान से थावे

ट्रेन नंबर- 55038, थावे से सीवान

ट्रेन नंबर- 55098, गोरखपुर कैंट से नरकटियागंज

ट्रेन नंबर- 55097, नरकटियागंज से गोरखपुर कैंट

ट्रेन नंबर- 55047, नरकटियागंज से गोरखपुर कैंट

*Rescheduling of Train Service*

Train No.12269 Dr MGR Chennai Central – Nizamuddin Duronto Express scheduled to leave Dr MGR Chennai Central at 06.35 hrs on 06.01.2025 (Today) is rescheduled to leave at 16.00 hrs due to late running of pairing train (Late by 9 hours 25 mins)

— Southern Railway (@GMSRailway) January 6, 2025