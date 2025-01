नई दिल्ली: तिरुमाला मंदिर में सुरक्षा चूक को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर के अंदर अंडा बिरयानी का शिकार कर रहे श्रद्धालुओं को पकड़ा गया है, जिसके बाद भगदड़ मच गई है. रेस्तरां ने तिरुवनंतपुरम आश्रम देवस्थानम (टीटीआईडी) की आलोचना की है. अलीपेरी चेकपॉइंट पर सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

मीडिया के मुताबिक पता चला कि तमिलनाडु के श्रद्धालुओं के एक ग्रुप को तिरुमाला में अंडा बिरयानी खाते हुए पकड़ा गया और इसकी जानकारी तिरुमाला पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से पूछताछ की और उन्हें बताया कि यह कानून के खिलाफ है. जब तिरुमाला पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि तिरुमाला में अंडा और अन्य मांसाहार खाना प्रतिबंधित है. इस पर श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. तिरुमाला पुलिस ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी और फिर छोड़ दिया.

