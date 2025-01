नई दिल्ली: इस समय दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है. बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से लोगों की कंपकंपी छूटने लगी है. कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ट्रेनों और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. मंगलवार की सुबह नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास आए भीषण भूकंप से धरती हिल गई. Richter scale पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई. भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बिहार, यूपी, दिल्ली एनसीआर, बंगाल समेत भारत के कई राज्यों में महसूस किया गया.

राजधानी दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह हुई बारिश की वजह से कुछ ही घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. जिससे ठंड और बढ़ गई है. दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही है. दिल्ली आने-जाने वाली 24 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. दो ट्रेनों के टाइम में बदलाव किया गया है. 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे की बजाय दोपहर 12 बजे रवाना होगी. वहीं 12038 सिद्धबली जेएसएच सुबह 7 बजे की बजाय सुबह 9 बजे रवाना हुई.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Several trains are cancelled or diverted at Ayodhya Railway Station because of the dense fog. pic.twitter.com/ojicahwrwj

